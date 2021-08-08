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Столичному региону спрогнозировали «жарковатую погоду» на ближайшие дни
Общество
Столичному региону спрогнозировали «жарковатую погоду» на ближайшие дни
Pr Scr Ruptly  /  Ruptly TV

Москва, 8 августа. Прогноз погоды для столичного региона составил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. До четверга в Москве будет «жарковатая погода», сообщил синоптик.

Столбики термометра поднимутся до +27...+30 градусов тепла, что на четыре-пять градусов выше нормы, пояснил метеоролог.

«Температурный фон в Москве прогнозируется в диапазоне 27-29 градусов, по области — до 30 градусов», — заявил ТАСС Вильфанд.

Особенно теплым будет понедельник, 9 августа, воздух прогреется до +31 градуса. Возможно, будет объявлено предупреждение об «очень жаркой погоде», отметил синоптик. Ближайшие ночи будут теплыми, температура составит +16...+18 градусов выше нуля.

В целом погода ожидается переменчивая, виной всему противостояние циклона и антициклона. Периодически ожидаются небольшие и кратковременные дожди.

На юге Европейской части России ожидается аномальная жара, столбики термометров покажут до +38 градусов. Это превышает среднесуточную норму для этого периода времени на семь-восемь градусов, сообщил Вильфанд.

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