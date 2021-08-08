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Переменная облачность и дожди ожидаются в Московском регионе в воскресенье
Общество
Переменная облачность и дожди ожидаются в Московском регионе в воскресенье
Агентство городских новостей Москва  /  Сергей Ведяшкин

Москва, 8 августа. Переменная облачность с небольшими дождями ожидаются в Москве и Подмосковье в воскресенье. Об этом сообщил Гидрометцентр.

Температура в ночь на понедельник составит 15-17 градусов в Москве. В Подмосковье столбики термометров поднимутся до 25-30 градусов, ночью воздух охладится до 13-18 градусов. В регионе ночью будет переменная облачность, осадков не прогнозируется. Ожидается южный ветер с порывами до 5-10 м/с.

Недавно в Главном управлении МЧС России по Санкт-Петербургу сообщили, что дождливая погода в городе продлится все выходные. Температура воздуха составит 21-23 градуса тепла.

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