Заведующий лабораторией института РАН в Москве подвергся нападению в автобусе

Москва, 7 августа. Неизвестный напал на заведующего лабораторией института РАН в автобусе. Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства.

По предварительным данным, неизвестный во время ссоры в автобусе нанес 82-летнему ученому несколько ударов, а затем продолжил избивать на остановке на Тишинской площади.

Пострадавшего доставили в больницу с травмами различной степени тяжести. В настоящее время проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Официальная информация по этому поводу со стороны руководства не поступала.

Массовая драка произошла на выставке современного искусства в Архангельске, сообщал ФАН. Местные жители не оценили идею мероприятия и высказали свое отношение к происходящему радикально.