Двух человек госпитализировал после ДТП с автобусом на юге Москвы

Москва, 7 августа. Водитель легкового автомобиля допустил столкновение с пассажирским автобусом на юге Москвы, в результате чего два человека поучили травмы.

Как сообщают в Telegram-канале московского транспортного департамента, все произошло в Западном Бирюлево на Востряковском проезде в районе дома 21.

«…Произошло ДТП автомобиля и автобуса. По предварительным данным, водитель машины нарушил ПДД и допустил столкновение с автобусом. В городском транспорте без пострадавших», — отмечается в сообщении дептранса.

Пострадавшими оказались пассажиры легкового транспортного средства. Прибывшие на место врачи госпитализировали их в местное медучреждение. Информации об их состоянии не приводится.

Ранее сообщалось о смертельном ДТП под Ростовом, в результате которого погибли четыре человека.