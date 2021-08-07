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Двух человек госпитализировал после ДТП с автобусом на юге Москвы
Происшествия
Двух человек госпитализировал после ДТП с автобусом на юге Москвы
mos.ru  /  Официальный сайт мэра Москвы

Москва, 7 августа. Водитель легкового автомобиля допустил столкновение с пассажирским автобусом на юге Москвы, в результате чего два человека поучили травмы.

Как сообщают в Telegram-канале московского транспортного департамента, все произошло в Западном Бирюлево на Востряковском проезде в районе дома 21.

«…Произошло ДТП автомобиля и автобуса. По предварительным данным, водитель машины нарушил ПДД и допустил столкновение с автобусом. В городском транспорте без пострадавших», — отмечается в сообщении дептранса.

Пострадавшими оказались пассажиры легкового транспортного средства. Прибывшие на место врачи госпитализировали их в местное медучреждение. Информации об их состоянии не приводится.

Ранее сообщалось о смертельном ДТП под Ростовом, в результате которого погибли четыре человека.

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