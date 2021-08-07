Погода в Москве может резко ухудшиться в ближайшие несколько часов

Москва, 7 августа. Ухудшение погодных условий ожидается в Москве во второй половине дня 7 августа. Об этом рассказали синоптики.

Согласно прогнозу, в ближайшие несколько часов в городе может начаться ливневый дождь, возможны грозы. Такая погода сохранится до конца субботы. Во время грозы скорость ветра может увеличиваться до 17 метров в секунду.

Ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус ранее предупредил столичных жителей о ливнях и грозах, ожидающихся в городе. При этом температура воздуха поднимется до +29 градусов.