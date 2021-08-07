ФАН узнал подробности задержания профессионального боксера Аветисяна в Москве

Москва, 7 августа. ФАН узнал подробности задержания профессионального боксера Арутюна Аветисяна в Москве. Спортсмен подозревается в разбойном нападении, совершенном в группе.

Сообщение об инциденте поступило на пульт дежурного отделения полиции вечером 4 августа. Правоохранители установили, что четверо злоумышленников в медицинских масках ворвались на веранду летнего кафе и похитили у предпринимателя крупную сумму денег, угрожая при этом пистолетом. О разбойном нападении сообщает источник ФАН в правоохранительных органах.

Все случилось днем в одном из столичных заведений общепита на улице Сталеваров. Когда на место происшествия прибыли сотрудники полиции, нападавшие скрылись. Бизнесмен заявил, что у него в общей сложности украли 900 тыс. рублей. В группе злоумышленников оказался и боксер Арутюн Аветисян, которого задержали на следующий день.

Ранее сообщалось, что правоохранители арестовали боксера Аветисяна в Москве по подозрению в разбое.