Суд вернул в прокуратуру дело о краже драгоценностей у Наташи Королевой

Москва, 7 августа. Никулинский районный суд вернул в прокуратуру дело о хищении имущества у певицы Наташи Королевой для устранения препятствий.

Такое решение было принято в связи с тем, что обвиняемая Милана Некруц не явилась ни на одно заседание. В отношении девушки вынесли постановление о принудительном приводе в суд, однако никто не смог установить ее местонахождение.

Суд также отклонил ходатайство гособвинителя об изменении Некруц меры пресечения с подписки о невыезде на арест, сообщил источник ФАН.

Сотрудники полиции задержали девушку после того, как у артистки пропало 5 млн рублей, 3 тысячи евро и дорогие ювелирные изделия. Она является подозреваемой.