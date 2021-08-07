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Суд вернул в прокуратуру дело о краже драгоценностей у Наташи Королевой

  /   Обновлено: 07 августа 2021 14:28
Происшествия
Суд вернул в прокуратуру дело о краже драгоценностей у Наташи Королевой
Pr Scr youtube.com  /  Ксения Собчак

Москва, 7 августа. Никулинский районный суд вернул в прокуратуру дело о хищении имущества у певицы Наташи Королевой для устранения препятствий.

Такое решение было принято в связи с тем, что обвиняемая Милана Некруц не явилась ни на одно заседание. В отношении девушки вынесли постановление о принудительном приводе в суд, однако никто не смог установить ее местонахождение.

Суд также отклонил ходатайство гособвинителя об изменении Некруц меры пресечения с подписки о невыезде на арест, сообщил источник ФАН.

Сотрудники полиции задержали девушку после того, как у артистки пропало 5 млн рублей, 3 тысячи евро и дорогие ювелирные изделия. Она является подозреваемой.

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