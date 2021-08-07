Правоохранители задержали боксера Аветисяна в Москве по подозрению в разбое

Москва, 7 августа. Сотрудники правоохранительных органов Москвы задержали профессионального боксера Арутюна Аветисяна по подозрению в совершении разбойного нападения.

Согласно предварительной информации, 27-летний задержанный участвовал в заранее спланированной преступной схеме. По версии следствия, знакомая спортсмена заняла у приятеля деньги, а когда пришло время возвращать долг, она прибегла к силовому решению вопроса при помощи Арутюна Аветисяна, сообщает источник в правоохранительных органах.

Следователи считают, что боксер напал на давшего в долг гражданина и избил его. Спустя какое-то время пострадавший написал заявление в полицию. Стражи порядка отметили, что ранее спортсмена уже обвиняли в подобных правонарушениях.

Ранее случай разбойного нападения произошел в Новосибирске, где банда налетчиков в медицинских масках избила и ограбила автомобилиста.