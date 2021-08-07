Источник ФАН опроверг информацию об эвакуации в Шереметьево

Москва, 7 августа. Информацию об эвакуации в столичном аэропорту Шереметьево не подтвердили источники ФАН в авиационных кругах.

Воздушная гавань работает в штатном режиме, сотрудники находятся на своих местах, пассажиры ожидают своих рейсов. Изменений в расписании также не наблюдается.

Ранее в СМИ появились сообщения, что в Шереметьево по неустановленным причинам начали эвакуировать персонал и посетителей.

Несколько месяцев назад анонимы сообщили о «минировании» аэропорта Домодедово. Здание оперативно было обследовано сотрудниками экстренных служб и кинологами, эвакуация не проводилась, сообщало URA.RU.