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Источник ФАН опроверг информацию об эвакуации в Шереметьево

  /   Обновлено: 07 августа 2021 12:15
Происшествия
Источник ФАН опроверг информацию об эвакуации в Шереметьево
Федеральное агентство новостей

Москва, 7 августа. Информацию об эвакуации в столичном аэропорту Шереметьево не подтвердили источники ФАН в авиационных кругах.

Воздушная гавань работает в штатном режиме, сотрудники находятся на своих местах, пассажиры ожидают своих рейсов. Изменений в расписании также не наблюдается.

Ранее в СМИ появились сообщения, что в Шереметьево по неустановленным причинам начали эвакуировать персонал и посетителей.

Несколько месяцев назад анонимы сообщили о «минировании» аэропорта Домодедово. Здание оперативно было обследовано сотрудниками экстренных служб и кинологами, эвакуация не проводилась, сообщало URA.RU.

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