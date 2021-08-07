Ливни с грозой ожидаются в Москве 7 августа

Москва, 7 августа. Ливни, которые будут сопровождаться грозой, придут в Москву в субботу, 7 августа. При этом столбики термометров покажут до +29 градусов.

Местами в городе пройдут кратковременные дожди. Однако в некоторых районах ожидаются ливни с грозой. Об этом рассказал РИА Новости ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус. Погода в российской столице будет формироваться под влиянием теплого сектора циклона. Его центр располагается над акваторией Ботнического залива.

Несмотря на облачность и дождливую погоду, воздух в Москве прогреется до +29 градусов. В Московской области температура воздуха составит от 25 до 30 градусов тепла, добавил Леус. Ветер будет дуть с юго-востока со скоростью 4–9 метров в секунду. Во время грозы порывы могут усиливаться. Атмосферное давление составит 742 миллиметра ртутного столба. Показатель считается ниже нормы.

Леус ранее предупредил жителей Санкт-Петербурга о сильном дожде в субботу, 7 августа. Влиять на погоду будет теплый атмосферный фронт.