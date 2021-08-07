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Психолог Гладышева объяснила возросшее число рожениц в Москве
Общество
Психолог Гладышева объяснила возросшее число рожениц в Москве
pixabay.com

Москва, 7 августа. Число будущих матерей увеличилось из-за ограничительных мер в рамках пандемии, считает психолог и сексолог Марина Гладышева.

Карантин поспособствовал тому, что пары стали проводить вместе гораздо больше времени, и многие выяснили, что их отношения давно дали трещину. В том числе стало очевидно, что супругам или сожителям даже не о чем поговорить, обнаружилось, что у близких людей на самом деле нет ничего общего. В этом состоянии многие считают лучшим выходом рождение ребенка.

«Когда люди понимают, что у них мало общего, они заводят в том числе детей», — заявила она.

Женщина может пойти на рождение ребенка, если в отношениях появляются какие-то проблемы или они вовсе могут рухнуть. В этом случае роженицы и их мужья расценивают детей как способ сохранить, «скрепить» семью.

Недавно американец рассказал, что есть в жизни почти каждого русского ребенка, чего нет у детей из США. По его мнению, это бабушка и каникулы в деревне.

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