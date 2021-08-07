Мэр Москвы раздал награды авторам лучших строительных проектов 2020 года

Москва, 7 августа. Лауреаты столичного конкурса «Лучший реализованный проект в области строительства» получили награды. Их вручил мэр Москвы Сергей Собянин.

Награждение победителей состоялось в пятницу, 6 августа, Собянин заявил участникам мероприятия, что пандемия коронавируса не помешала темпам и качеству строительства в столице. Это он назвал заслугой строителей.

«Поздравляю победителей конкурса «Лучший реализованный проект в области строительства». Вам удалось реализовать уникальные проекты, которые уже стали популярны у миллионов москвичей», — обратился к лауреатам градоначальник.

В конкурсе, организованном Департаментом градостроительной политики Москвы, приняли участие 108 работ. Все они были реализованы в 2020 году. Призы вручались в 11 номинациях.

Собянин ранее рассказал о реставрации памятников культуры на ВДНХ в Москве. Этот процесс, по его словам, будет идти еще несколько лет.