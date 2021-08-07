Семь памятников героям войны 1812 года отреставрируют в Москве

Москва, 7 августа. Семь памятников, посвященных героям Отечественной войны 1812 года, а также Триумфальную арку на Кутузовском проспекте отреставрируют в Москве.

Работы будут проходить в 2022-2023 годах. Об этом сообщается на сайте мэрии Москвы. Также планируется провести реставрацию бюста Михаила Кутузова на Ташкентской улице и Кутузовском проспекте, мемориал Отечественной войны 1812 года и многое другое.

«Реставрация семи памятников, посвященных Отечественной войне 1812 года, пройдет в несколько этапов. В начале специалистам предстоит изучить особенности монументов», — сказала заммэра столицы Наталья Сергунина.

Недавно стало известно, что специалисты отреставрируют памятник русскому поэту и драматургу Михаилу Лермонтову, который установлен на Новом Арбате в Москве.