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Семь памятников героям войны 1812 года отреставрируют в Москве
Общество
Семь памятников героям войны 1812 года отреставрируют в Москве
pskovgorod.ru

Москва, 7 августа. Семь памятников, посвященных героям Отечественной войны 1812 года, а также Триумфальную арку на Кутузовском проспекте отреставрируют в Москве.

Работы будут проходить в 2022-2023 годах. Об этом сообщается на сайте мэрии Москвы. Также планируется провести реставрацию бюста Михаила Кутузова на Ташкентской улице и Кутузовском проспекте, мемориал Отечественной войны 1812 года и многое другое.

«Реставрация семи памятников, посвященных Отечественной войне 1812 года, пройдет в несколько этапов. В начале специалистам предстоит изучить особенности монументов», — сказала заммэра столицы Наталья Сергунина.

Недавно стало известно, что специалисты отреставрируют памятник русскому поэту и драматургу Михаилу Лермонтову, который установлен на Новом Арбате в Москве.

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