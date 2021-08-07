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Назван самый населенный мигрантами район Москвы
Общество
Назван самый населенный мигрантами район Москвы
Федеральное агентство новостей  /  Владимир Карпухин

Москва, 7 августа. Юго-восток столицы оказался самым популярным у мигрантов районом Москвы. Об этом рассказал директор Центра исследований миграции и этничности РАНХиГС Евгений Варшавер.

«Местом резидентной концентрации» среди приезжих считаются Котельники. Особенно это касается находящейся в транспортной доступности от рынка «Садовод» части.

«И то, что они живут рядом с крупным торговым комплексом, — это как раз типичная история для России в целом», — сообщил в интервью изданию «Мослента» Варшавер.

В Котельниках доля приезжих высока, но она все еще ниже 50% от числа жителей. Мигранты практически не создают свои гетто, пояснил эксперт. По его словам, в городском пространстве столицы явно доминируют местные.

Место Котельников раньше занимали окрестности Черкизовского рынка, напомнил Варшавер. Когда его закрыли, мигранты переместились ближе к «Садоводу».

Ранее представители киргизской, узбекской и украинской диаспор в России рассказали, что мешает мигрантам легализоваться в стране. В качестве основных причин они назвали низкую правовую грамотность, собственную нерасторопность мигрантов, бюрократические сложности и коронавирусные ограничения.

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