Секс молодой пары на улице возмутил жильцов дома в Электростали

Москва, 6 августа. Жильцы дома в Электростали пожаловались на занимавшихся рано утром сексом молодых людей. Влюбленных не смущало то, что они делают это на глазах у незнакомых людей.

Люди, ставшие невольными очевидцами внезапного порыва любви, делали незнакомой парочке замечания. Однако те продолжали заниматься сексом прямо под окнами многоэтажки, что в итоге вынудило жильцов дома обратиться за помощью в полицию, заявил источник ФАН.

Через некоторое время сотрудники правоохранительных органов прибыли на место, откуда поступил сигнал. Но к тому моменту влюбленные уже скрылись в неизвестном направлении.