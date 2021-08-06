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Секс молодой пары на улице возмутил жильцов дома в Электростали

  /   Обновлено: 06 августа 2021 18:20
Происшествия
Секс молодой пары на улице возмутил жильцов дома в Электростали
pixabay.com  /  Waldryano

Москва, 6 августа. Жильцы дома в Электростали пожаловались на занимавшихся рано утром сексом молодых людей. Влюбленных не смущало то, что они делают это на глазах у незнакомых людей.

Люди, ставшие невольными очевидцами внезапного порыва любви, делали незнакомой парочке замечания. Однако те продолжали заниматься сексом прямо под окнами многоэтажки, что в итоге вынудило жильцов дома обратиться за помощью в полицию, заявил источник ФАН.

Через некоторое время сотрудники правоохранительных органов прибыли на место, откуда поступил сигнал. Но к тому моменту влюбленные уже скрылись в неизвестном направлении.

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подмосковье полиция секс жалоба
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