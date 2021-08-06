Adidas, Reebok и Apple INC пострадали от незаконной деятельности бизнесмена в Подмосковье

Москва, 6 августа. Индивидуальный предприниматель в городе Королеве Московской области торговал контрафактной продукцией. Его задержали с товаром Аdidas, Reebok и AppleINC на 2 млн рублей.

Сотрудники правоохранительных органов арестовали предметы. Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, рассказал источник ФАН в полиции.

Таможенники остановили грузовик с крупной партией контрабандного нефрита на границе России и Казахстана, сообщал ФАН. Эксперты оценили задержанный груз почти в 400 млн рублей.