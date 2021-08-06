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Родители выброшенного из окна мальчика злоупотребляли спиртным

  /   Обновлено: 06 августа 2021 17:46
Происшествия
Родители выброшенного из окна мальчика злоупотребляли спиртным
pixabay.com  /  PD

Москва, 6 августа. Мать Леонида К., выбросившего сына из окна пятого этажа, рассказала, что он постоянно употреблял спиртное вместе с супругой.

Сотрудники отдела по делам несовершеннолетних проведут проверку, семья на учете не состояла, сообщил источник ФАН в следственных органах.

Инцидент произошел накануне. Молодой отец сбросил трехлетнего сына с балкона и скрылся в неизвестном направлении. Мальчика экстренно госпитализировали, сейчас за его жизнь борются врачи.

Мужчину задержали, во время допроса он находился в неадекватном состоянии. Следователи возбудили уголовное дело о покушении на убийство малолетнего.

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москва ребенок отец
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