Фестиваль славянского искусства «Русское поле» отметит юбилей онлайн

Москва, 6 августа. Межрегиональный фестиваль славянского искусства «Русское поле» в этом году отметит юбилей онлайн. Пандемия коронавируса второй год подряд повлияла на проведение праздника.

Трансляция события будет проходить в культурном центре «Строгино» в столице. Главной темой фестиваля этого года станет 800-летие со дня рождения великого русского князя Александра Невского.

«В этом году мы не только отмечаем юбилей фестиваля «Русское поле», но и посвящаем часть программы святому благоверному князю Александру Невскому. Зрителей ждут насыщенный концертный блок, подведение итогов конкурсов, гастрономические сюрпризы, презентация народных промыслов и, конечно, новые рекорды», — сообщил глава департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы Виталий Сучков, являющийся одним из организаторов фестиваля.

Он уверен, что, несмотря на онлайн-формат, мероприятие получится ярким и запомнится зрителям. Его откроет показ фильма «Русское поле — 10 лет побед», который посвящен юбилею славянского праздника. Об этом сообщает издание «Вести Подмосковья».

Кроме того, в выходные жители Москвы и Московской области могут стать участниками четвертого open-air фестиваля «Музей под звездами». Мероприятие будет проходить в серпуховском историко-художественном музее 7 августа.