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В Люберцах мужчина жестоко избил пенсионера, который вернул ему кошелек

  /   Обновлено: 06 августа 2021 17:08
Происшествия
В Люберцах мужчина жестоко избил пенсионера, который вернул ему кошелек
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Москва, 6 августа. Пожилого жителя поселка Малаховка Люберецкого городского округа нашли на улице избитым. Мужчину побил неизвестный, кому дедушка ранее вернул кошелек.

Травмированного пенсионера нашли в поселке Малаховка на Южной улице, о чем немедленно поступило сообщение в дежурную часть местного отдела полиции. Спустя какое-то время сам пострадавший написал заявление, что его жестоко избили, сообщает источник в правоохранительных органах.

По словам дедушки, напавший на него ему неизвестен. Пожилой мужчина рассказал, что нашел на улице борсетку и решил вернуть ее хозяину, связавшись с ним предварительно. Но во время встречи владелец сумки избил пенсионера, посчитав его пьяным. По имеющейся информации, 60-летний потерпевший недавно пережил инсульт и плохо разговаривал.

СМИ опубликовали данные, что дедушка в тяжелом состоянии попал в реанимацию. Однако полицейские эту информацию не подтвердили.

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