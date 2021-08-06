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Происшествия
Молодая сотрудница московской фирмы обвинила пожилого начальника в харассменте
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Молодая сотрудница московской фирмы обвинила пожилого начальника в харассменте

  /   Обновлено: 06 августа 2021 16:45
Происшествия
Молодая сотрудница московской фирмы обвинила пожилого начальника в харассменте
pxhere.com

Москва, 6 августа. Сотрудница столичной фирмы, занимающейся фотографией, пожаловалась на 75-летнего руководителя в полицию. Девушка заявила, что пожилой мужчина домогался ее на работе.

Инцидент, по словам 20-летней москвички, произошел в комнате для персонала фирмы. Там пожилой начальник якобы пристал к молодой сотруднице, после чего совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера, сообщил источник ФАН.

О случившемся жительница столицы РФ рассказала сотрудникам правоохранительных органов. На данный момент стражи порядка выясняют обстоятельства инцидента.

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