Молодая сотрудница московской фирмы обвинила пожилого начальника в харассменте

Москва, 6 августа. Сотрудница столичной фирмы, занимающейся фотографией, пожаловалась на 75-летнего руководителя в полицию. Девушка заявила, что пожилой мужчина домогался ее на работе.

Инцидент, по словам 20-летней москвички, произошел в комнате для персонала фирмы. Там пожилой начальник якобы пристал к молодой сотруднице, после чего совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера, сообщил источник ФАН.

О случившемся жительница столицы РФ рассказала сотрудникам правоохранительных органов. На данный момент стражи порядка выясняют обстоятельства инцидента.