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Правоохранители задержали двух сотрудников ИВС после побега заключенных в Подмосковье

  /   Обновлено: 06 августа 2021 16:41
Происшествия
Правоохранители задержали двух сотрудников ИВС после побега заключенных в Подмосковье
Федеральное агентство новостей  /  Леонид Андросов

Москва, 6 августа. Следственный комитет задержал двоих сотрудников изолятора временного содержания (ИВС) в Истре. Они подозреваются в помощи во время побега пятерых подсудимых.

Ранее следователи выясняли обстоятельства инцидента с побегом пяти заключенных ИВС в Подмосковье, сообщает Федеральное агентство новостей. Они предполагают, что преступники могли сбежать только с помощью сотрудников полиции.

В отношении задержанных будет возбуждено уголовное дело по факту превышения ими должностных полномочий. Правоохранители установили, что выбраться из тюремных клеток подсудимым удалось благодаря гаечному ключу.

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