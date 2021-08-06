Правоохранители задержали двух сотрудников ИВС после побега заключенных в Подмосковье

Москва, 6 августа. Следственный комитет задержал двоих сотрудников изолятора временного содержания (ИВС) в Истре. Они подозреваются в помощи во время побега пятерых подсудимых.

Ранее следователи выясняли обстоятельства инцидента с побегом пяти заключенных ИВС в Подмосковье, сообщает Федеральное агентство новостей. Они предполагают, что преступники могли сбежать только с помощью сотрудников полиции.

В отношении задержанных будет возбуждено уголовное дело по факту превышения ими должностных полномочий. Правоохранители установили, что выбраться из тюремных клеток подсудимым удалось благодаря гаечному ключу.