Массовая драка с участием мигрантов произошла в Одинцово

Москва, 6 августа. Правоохранители проведут проверку по факту массовой драки с участием мигрантов в Одинцово. Некоторые злоумышленники орудовали ножами.

Не менее 20 человек устроили потасовку на территории жилого комплекса «Одинбург». Выяснилось, что некоторые мигранты при себе имели холодное оружие.

По информации правоохранителей, среди участников массовой драки были уроженцы бывших республик Советского Союза и приехавшие на заработки представители южных регионов РФ.

Ранее массовая драка произошла в центре Махачкалы в ночь на пятницу, сообщал сайт 360tv.ru. Один мужчина достал нож и порезал троих.