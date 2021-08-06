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Мигранты устроили массовую драку со стрельбой в Мытищах

  /   Обновлено: 06 августа 2021 13:48
Происшествия
Мигранты устроили массовую драку со стрельбой в Мытищах
Prt Scr 78.мвд.рф  /  пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

Москва, 6 августа. Массовая драка со стрельбой произошла в Мытищах, сообщают очевидцы. В ней принимали участие около 40 мигрантов.

Инцидент случился на Пограничной улице. На вызов прибыли сотрудники правоохранительных органов, но на месте никого обнаружено не было, рассказали ФАН в ГУ МВД по Московской области.

По словам свидетелей, драка была между двумя группами мужчин, всего около 40 граждан из стран Средней Азии. По предварительным данным, есть пострадавшие. МВД возбудило уголовное дело по статье о хулиганстве, проводятся следственные действия, направленные на установление нападавших.

Около 100 человек приняли участие в драке из-за места на овощной ярмарке, сообщал ФАН. Она была организована на площадке бывшего аэропорта Ростова-на-Дону.

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