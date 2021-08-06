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СК публикует видео из камеры сбежавших заключенных в Подмосковье

  /   Обновлено: 06 августа 2021 13:10
Происшествия
СК публикует видео из камеры сбежавших заключенных в Подмосковье
sledcom.ru  /  Следственный комитет Российской Федерации

Москва, 6 августа. Видео из колонии, откуда сбежали заключенные, опубликовал СК РФ. Проводятся осмотры и допросы.

Следователи выясняют обстоятельства побега пяти человек из подмосковного изолятора временного содержания (ИВС) в Истре. По предварительным данным, им удалось взломать замок камеры с помощью инструмента.

Сотрудники СК РФ считают, что заключенные могли совершить побег при помощи полицейских. На данный момент они проверяют эту версию в рамках возбужденного уголовного дела о превышении должностных полномочий, сообщал ФАН.

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