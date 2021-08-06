Лишь один россиянин оказался среди сбежавших из ИВС в Подмосковье арестантов

Москва, 6 августа. Один из пяти сбежавших в Подмосковье заключенных оказался гражданином России. Арестант родился в Казахстане, но в 2011 году женился на уроженке Краснодарского края.

Мужчина получил российский паспорт в 2012 году, после чего сразу уехал в Москву. По версии следствия, этот брак был фиктивным, поскольку гражданин с супругой не проживал, сообщает источник ФАН в правоохранительных органах.

Ранее Следственный комитет России возбудил уголовное дело о превышении полномочий после побега заключенных в Подмосковье. Правоохранители считают, что арестанты могли сбежать при помощи полицейских.