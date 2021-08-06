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Еще одна пострадавшая в ДТП с Эдвардом Билом подала на него в суд

  /   Обновлено: 06 августа 2021 12:12
Происшествия
Еще одна пострадавшая в ДТП с Эдвардом Билом подала на него в суд
vk.com  /  Edward Bil

Москва, 6 августа. Еще одна женщина, пострадавшая в ДТП с блогером Эдвардом Билом, обратилась в суд с требованием возместить причиненный ущерб.

Екатерина Маничкина, управлявшая Range Rover, получила легкие повреждения, а ее автомобиль лишился бампера. Она предложила Билу договориться без суда, однако тот отказался.

В июле пранкера признали виновным, после чего женщина подала иск с требованием выплатить ей около 2 млн рублей. Ущерб, нанесенный автомобилю, оценивается в 1,6 млн рублей, а еще 180 тыс. рублей — моральный вред и другие расходы, сообщил источник ФАН.

Интересы Маничкиной представляет адвокат Екатерина Гордон, которая отметила, что Бил обещал приобрести новые транспортные средства для всех пострадавших в аварии по его вине. Дело было возвращено в суд после жалобы прокуратуры на слишком мягкий приговор, заседание назначено на 2 сентября.

 

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москва дтп Эдвард Бил
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