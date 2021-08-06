ГИБДД проверяет видео блогера Литвина с мужчиной, заехавшим на автомобиле в бар

Москва, 6 августа. ГИБДД Москвы начала проверку видео блогера Михаила Литвина, на котором запечатлен мужчина, заезжающий на автомобиле в бар. Ролик был опубликован на YouTube-канале Литвина.

По информации московской Госавтоинспекции, мужчина за рулем машины на видео был лишен права управления любыми транспортными средствами. Выяснилось, что водитель согласился заехать на автомобиле в бар за денежное вознаграждение, сообщает источник в ведомстве.

Ранее Следственный комитет России начал проверку Михаил Литвина, примотавшего подписчика скотчем к вертолету. Блогер предложил своим зрителям аттракцион, в рамках которого шесть человек за деньги должны были выполнить экстремальное задание.