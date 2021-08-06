Московские IT-компании заняли высшие позиции рейтинга RAEX

Москва, 6 августа. Только одна фирма из Ульяновской области смогла составить конкуренцию москвичам в топ-5 рейтинга по темпам роста.

Перечень из 46 наиболее крупных и успешных российских компаний, специализирующихся на информационных технологиях, составило рейтинговое агентство RAEX. Масштаб деятельности московских фирм так велик, что суммарная выручка трех лидеров списка достигла более 59% от общей суммы выручки всех 46 фирм.

Успех городского бизнеса прокомментировали в пресс-службе Департамента экономической политики и развития столицы.

«Москва давно стала центром притяжения для компаний, работающих в сфере информационно-коммуникационных технологий», — сказал руководитель департамента Кирилл Пуртов.

Городская администрация оказывает поддержку предпринимательству и высокотехнологическому бизнесу. Сообщается, что рост выручки IT-гигантов составил 17,32% за 2020 год. Одна из таких компаний, «Яндекс», заключила крупнейшую сделку 2021 года на рынке аренды.