Полицейские спасли умирающего водителя в Ногинске

Москва, 6 августа. Сотрудники полиции спасли жизнь водителю, который умирал в собственной машине в Ногинске Московской области.

Правоохранители заметили, что на обочине стоят два автомобиля с включенными «аварийками». В одной из них лежал водитель, которому внезапно стало плохо. В другой находилась его супруга.

Полицейские положили мужчину в машину и с включенными сиренами довезли до больницы. Жизнь водителю спасли инспекторы ДПС 5-го батальона 2-го полка ДПС (южный) ГИБДД ГУ МВД России по Московской области старший лейтенант полиции Сергей Канаев и лейтенант полиции Никита Титов.

Под окнами многоквартирного дома обнаружили мужчину, который не подавал признаков жизни, сообщал ФАН. Его спас случайный прохожий.