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Известная рок-вокалистка сообщила об изнасиловании несовершеннолетней дочери

  /   Обновлено: 06 августа 2021 11:45
Происшествия
Известная рок-вокалистка сообщила об изнасиловании несовершеннолетней дочери
pixabay.com

Москва, 6 августа. Вокалистка известной российской рок-группы сообщила об изнасиловании 14-летней дочери. Женщина обратилась в полицию в связи с преступлением.

По словам 46-летней певицы, неизвестный надругался над ее ребенком. Изнасилование произошло около 17:00 по московскому времени в природно-историческом парке «Битцевский лес», сообщает kp.ru.

Девочка гуляла в одиночестве, когда ее начал преследовать незнакомый мужчина. Преступник дождался, пока они останутся вдвоем, и набросился на жертву.

В Нижнем Тагиле ранее осудили местного педофила за изнасилование несовершеннолетних мальчиков. Преступник получил 21 год лишения свободы.

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изнасилование дочь певица
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