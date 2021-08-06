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Столичный суд вынес приговор Николаю Ляскину по «санитарному делу»

  /   Обновлено: 06 августа 2021 11:30
Происшествия
Столичный суд вынес приговор Николаю Ляскину по «санитарному делу»
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Москва, 6 августа. Преображенский районный суд признал Николая Ляскина виновным в нарушении санитарных норм и назначил ему один год ограничения свободы.

Гособвинение запрашивало для экс-активиста ФБК1 (НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; экстремистская организация, запрещенная в России) два года ограничения свободы.

Несколько дней назад Любовь Соболь признали виновной в подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил из-за призывов выходить на несогласованный митинг в поддержку осужденного Алексея Навального. Она получила полтора года ограничения свободы.

1 Включен в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента; признан экстремистской организацией.

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