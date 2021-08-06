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СК возбудил дело о превышении полномочий после побега заключенных в Подмосковье

  /   Обновлено: 06 августа 2021 11:32
Происшествия
СК возбудил дело о превышении полномочий после побега заключенных в Подмосковье
mvd.ru

Москва, 6 августа. Следователи выясняют обстоятельства побега подсудимых из подмосковного изолятора временного содержания (ИВС) в Истре.

Сотрудники ведомства считают, что заключенные могли сбежать из ИВС при помощи полицейских. На данный момент они проверяют эту версию в рамках возбужденного уголовного дела о превышении должностных полномочий. Помимо СК, производство по факту случившегося начали в МВД. Предполагается, что сотрудники ведомства могут передать его коллегам из Следственного комитета.

Всего из подмосковного изолятора в Истре сбежали пять человек. По предварительным данным, им удалось взломать замок камеры с помощью инструмента.

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