СК возбудил дело о превышении полномочий после побега заключенных в Подмосковье

Москва, 6 августа. Следователи выясняют обстоятельства побега подсудимых из подмосковного изолятора временного содержания (ИВС) в Истре.

Сотрудники ведомства считают, что заключенные могли сбежать из ИВС при помощи полицейских. На данный момент они проверяют эту версию в рамках возбужденного уголовного дела о превышении должностных полномочий. Помимо СК, производство по факту случившегося начали в МВД. Предполагается, что сотрудники ведомства могут передать его коллегам из Следственного комитета.

Всего из подмосковного изолятора в Истре сбежали пять человек. По предварительным данным, им удалось взломать замок камеры с помощью инструмента.