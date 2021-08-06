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Прием заявок на субсидии продлили для московских бизнесменов
Экономика
Прием заявок на субсидии продлили для московских бизнесменов
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 6 августа. Департамент предпринимательства и инновационного развития столицы Российской Федерации принял решение продлить прием заявок на некоторые субсидии для московских предпринимателей.

Теперь заполнить соответствующие документы бизнесмены смогут до 20 августа. Причину продления сроков корреспонденту ТАСС озвучили в пресс-службе департамента.

«В связи с большим спросом на финансовую поддержку от города до 20 августа продлевается прием заявок на субсидии», — сообщает издание.

На помощь могут рассчитывать резиденты технопарков и Московского инновационного кластера, а также владельцы отелей, социальных организаций и компаний из списка приоритетных сфер деятельности. Сообщается, что бизнесмены, которые работают по франшизе, имеют возможность компенсировать расходы на уплату процентов по займам и приобретение оборудования.

Предприниматель Дмитрий Бурмистров ранее рассказал Федеральному агентству новостей, как получить деньги при отказе банков. Российские бизнесмены могут найти альтернативу в микрокредитных организациях или у частных инвесторов, считает эксперт.

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