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Москвичей предупредили о дождях с грозой 6 августа
Общество
Москвичей предупредили о дождях с грозой 6 августа
Агентство городских новостей Москва  /  Денис Гришкин

Москва, 6 августа. Облака затянули небо над Москвой в пятницу, 6 августа. В город придут дожди и гроза. Об этом рассказали на портале Гидрометцентра России.

Температура воздуха в дневное время составит от 20 до 22 градусов тепла. В ночь столбики термометров покажут +15 градусов. В регионе воздух прогреется от +18 до +23 градусов. В ночное время в Подмосковье ожидается похолодание, температура опустится до +12 градусов.

Дождь с грозой ожидаются в Москве 6 августа. Ветер будет дуть с юго-востока, порывы могут достигать 15 метров в секунду. Из-за ухудшения погодных условий в столице объявили желтый уровень опасности, который будет действовать до 21:00 6 августа, сообщает «Ридус». Показатель атмосферного давления составит 746 мм ртутного столба.

При этом первые летние месяцы в в центральном регионе России была аномальная жара. Такая погода будет чаще приходить в страну. Климатолог ранее объяснил, какие последствия могут быть при такой обстановке.

Так, жара вернется к выходным в Московскую область. Температура превысит климатическую норму на пять градусов, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Петербуржцам, в свою очередь, пообещали прохладную и ветреную погоду 6 августа. Впервые за несколько недель осадков не ожидается, сообщает spbdnevnik.ru.

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