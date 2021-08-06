Состояние выброшенного из окна мальчика в Москве оценивается как стабильно тяжелое

Москва, 6 августа. Житель столицы выбросил из окна пятого этажа своего трехлетнего сына. Сейчас ребенок находится в больнице в стабильно тяжелом состоянии.

Трехлетний ребенок находился под опекой бабушки и проживал с ней в одной квартире. В начале августа к ним пришел в гости отец малыша. В семье произошел конфликт, в результате чего пьяный мужчина выбросил мальчика из окна пятого этажа. Злоумышленник пытался скрыться с места преступления. Правоохранителям удалось задержать москвича, сообщает РИАМО. Он был доставлен в отдел полиции для дальнейших разбирательств.

После госпитализации у пострадавшего диагностировали множественные серьезные травмы. В результате падения ребенок получил ушиб головного мозга и легкого, закрытую черепно-мозговую травму, кровоизлияние в мозг, перелом ребер, шейки бедренной кости и нижней ее части со смещением. Уже на сегодняшний день медикам удалось зафиксировать у малыша некоторую положительную динамику.