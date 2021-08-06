Пять заключенных подмосковного ИВС сбежали из-под стражи

Москва, 6 августа. Прокуратура Московской области начала проверку по факту побега пятерых подсудимых из изолятора временного содержания (ИВС) ОМВД России по городскому округу Истра.

В ходе следственных мероприятий будут установлены причины и обстоятельства побега подсудимых и дана правовая оценка действиям сотрудников ИВС. На месте происшествия находится прокурор города Истринска Михаил Рузляев.

Недавно фигурантами уголовного дела стали четыре сотрудника петербургской таможни. Они в течении двух лет незаконно обогатились на сумму в размере 2,4 миллиона рублей. Отягчающим обстоятельством в данном деле является предварительный сговор.