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Пять заключенных подмосковного ИВС сбежали из-под стражи
Происшествия
Пять заключенных подмосковного ИВС сбежали из-под стражи
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Москва, 6 августа. Прокуратура Московской области начала проверку по факту побега пятерых подсудимых из изолятора временного содержания (ИВС) ОМВД России по городскому округу Истра.

В ходе следственных мероприятий будут установлены причины и обстоятельства побега подсудимых и дана правовая оценка действиям сотрудников ИВС. На месте происшествия находится прокурор города Истринска Михаил Рузляев.

Недавно фигурантами уголовного дела стали четыре сотрудника петербургской таможни. Они в течении двух лет незаконно обогатились на сумму в размере 2,4 миллиона рублей. Отягчающим обстоятельством в данном деле является предварительный сговор.

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прокуратура московская область побег из тюрьмы
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