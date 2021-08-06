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Винный запах поможет определить перезрелую дыню
Общество
Винный запах поможет определить перезрелую дыню
wikipedia.org  /  Scott Bauer, USDA ARS / Общественное достояние

Москва, 6 августа. Если корка дыни проминается при нажатии, а запах отдает вином, такой плод приобретать не стоит, поделились эксперты Роскачества.

Спелая вкусная дыня будет иметь приятный аромат, но бывают и сорта без запаха. Плод выбирать нужно с плотной корочкой, а звук при постукивании по ней должен быть глухим. Также на поверхности должны быть полосы или сеточка, однако это зависит от сорта.

Употреблять же дыню стоит до полудня, например на завтрак или обед, из-за высокого содержания в ней глюкозы. Рекомендуемая порция — 200-3000 граммов за один прием. Не стоит переедать дыней, клетчатка в ее составе оказывает слабительный эффект.

Лучше всего покупать слегка неспелую дыню, так она дольше сохранится. Дыня особенно не любит высокие температуры: ее лучше хранить в темном месте подальше от солнечных лучшей, а разрезанный плод нужно держать в холодильнике.

Однако существует еще один риск, связанный с дыней. Они могут быть выращены с использованием азотистых удобрений, что способно стать причиной развития опасной болезни.

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лето дыня правильный выбор
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