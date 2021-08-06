Достоверность теории Большого взрыва проверил телескоп «Спектр-РГ»

Москва, 6 августа. Российско-германский космический телескоп «Спектр-РГ» подтвердил теорию возникновения Вселенной посредством Большого взрыва, рассказал Андрей Садовский.

Большой взрыв является космологической моделью. Она описывает раннее развитие Вселенной из точки минимального размера с бесконечной плотностью и температурой, сообщает РИА Новости.

«Идет подтверждение модели Большого взрыва. Одним из открытий стало обнаружение очень далекого квазара, то, что он образовывался на ранних стадиях формирования Вселенной» — передает агентство слова Садовского.

Российско-германская телескопическая была создана для наблюдения за космическим пространством и составления полной карты Вселенной. Она будет состоять из восьми частей и полностью завершена к 2025 году.

Пока астрономы только следят за далеким космосом, запуск ракет на орбиту Земли уже стал обыденностью. Так, 29 декабря состоится запуск «Союза-СТ» со спутниками OneWeb с космодрома Куру.