Россияне стали чаще жаловаться на ОСАГО

Москва, 6 августа. Жалобы на ОСАГО в России выросли почти на 15% по сравнению с прошлым годом, сообщается в отчете по работе с обращениями Банка России.

Большая часть из них приходится на ошибочное применение коэффициента бонус-малус — 60,4%. Общее количество жалоб составило 13,8 тысячи, а их причинами автоэксперты называют низкие ставки и затянувшуюся пандемию.

«Это может быть обосновано низкими ставками. Я думаю, что страховщики пересмотрели тарифы, и подобные вещи происходят, когда людям не хватает денег на ремонт автомобилей» — высказал предположение автоэксперт «Автомобильного союза» Сергей Канаев.

Необходимо ввести строгий контроль деятельности страховых компаний администрацией президента, считает Канаев. К несчастью автомобилистов, цены растут не только на ОСАГО, но и на автомобили. Так, недавно выросли в цене автомобили Renault.