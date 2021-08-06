Защитник ЦСКА Фернандес отказался от приглашения в сборную России

Москва, 6 августа. Футболист Марио Фернандес предвосхитил приглашение тренера сборной России Валерия Карпина в национальную команду и дал заблаговременный отказ.

У тренера российской сборной состоялся телефонный разговор с защитником московского ЦСКА Марио Фернандесом. В ходе него футболист заявил, что на данный момент не имеет намерений выступать за национальную команду России.

Бразильский игрок еще в июле планировал завершить свое выступление за сборную России. Всего в составе команды он провел 32 матча и забил пять голов.

Еще один известный футболист приостановил свою карьеру. Лионель Месси отказался продлевать контракт с «Барселоной».