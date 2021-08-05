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Москвичам пообещали осеннее похолодание на следующей неделе

  /   Обновлено: 05 августа 2021 20:22
Общество
Москвичам пообещали осеннее похолодание на следующей неделе
pixabay.com  /  geralt

Москва, 5 августа. Выходные и первая половина следующей недели станут лебединой песней лета для жителей столицы, предупредил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Температура воздуха в ближайшие дни будет колебаться в пределах 25–30 градусов в дневное время суток. Это станет последним всплеском тепла для москвичей. Затем над городом закружат циклонические вихри, и столбики термометров упадут до климатической нормы, сообщил Тишковец.

Жителей столицы ожидает осенняя прохлада в последнюю неделю августа. Количество осадков также будет соответствовать норме. Среднесуточная температура опустится ниже 15 градусов тепла, заключил синоптик в комментарии РИА Новости.

Аномальная жара пришла в Ростовскую, Тамбовскую, Воронежскую, Липецкую, Волгоградскую области, а также Краснодарский край и ряд регионов Поволжья в начале августа. Столбики термометров в этих регионах поднялась до 39–41 градуса тепла.

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погода москва тишковец
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