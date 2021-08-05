Суд вернул в СИЗО обвиняемых в торговле детьми от суррогатных матерей

Москва, 5 августа. Апелляционный суд отменил постановление Мосгорсуда о переводе подозреваемых в торговле детьми из СИЗО под домашний арест.

Фигурантами стали гендиректор Европейского центра суррогатного материнства и три сообщника. Дело возбуждено в январе 2020 года. Тело младенца было обнаружено в квартире Одинцовского городского округа. Там же находились еще трое рожденных от суррогатных матерей детей.

Их планировали продать иностранным гражданам. Малыши находились в квартире под присмотром няни. Оперативники изъяли младенцев и поместили в больницу.

По данным следствия, фигуранты предоставляли услуги суррогатных матерей, нарушая российское законодательство. Для достижения преступных целей они привлекали к деятельности медиков.