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ФАН публикует видео с возгоранием на Киевском вокзале

  /   Обновлено: 05 августа 2021 19:58
Происшествия
ФАН публикует видео с возгоранием на Киевском вокзале
78.mchs.gov.ru  /  Пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу

Москва, 5 августа. Сотрудники экстренных служб были стянуты к зданию Киевского вокзала. Кадры с места инцидента получила редакция ФАН.

Изначально появились сведения о сильном задымлении, затем был выявлен очаг возгорания. Он располагался на цокольном этаже. Учитывая возможную угрозу безопасности, пассажиров и персонал эвакуировали из здания.

Сотрудники МЧС оперативно справились с пожаром. Площадь его составила 25 кв. м. В огне были личные вещи сотрудников и мебель. Причина возгорания устанавливается.

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