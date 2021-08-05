ФАН публикует видео с возгоранием на Киевском вокзале

Москва, 5 августа. Сотрудники экстренных служб были стянуты к зданию Киевского вокзала. Кадры с места инцидента получила редакция ФАН.

Изначально появились сведения о сильном задымлении, затем был выявлен очаг возгорания. Он располагался на цокольном этаже. Учитывая возможную угрозу безопасности, пассажиров и персонал эвакуировали из здания.

Сотрудники МЧС оперативно справились с пожаром. Площадь его составила 25 кв. м. В огне были личные вещи сотрудников и мебель. Причина возгорания устанавливается.