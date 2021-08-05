Новый экомаршрут обустроят в долине реки Чертановки на юге Москвы

Москва, 5 августа. Экотропа появится в долине реки Чертановки до конца 2021 года, сообщили в пресс-службе Комплекса городского хозяйства столицы.

Пешеходную зону благоустроят на пересечении Пролетарского проспекта и улицы Колобашкина по программе «Мой район». Специалисты уже очистили и укрепили берега Чертановки, сейчас ведутся работы по сооружению мостиков и настилов. Смотровая площадка также появится на территории экомаршрута.

Мэр Москвы Сергей Собянин инициировал запуск программы «Мой район» в 2019 году. Целью проекта градоначальник назвал создание комфортных общественных зон в каждом уголке столицы.

Жители России самостоятельно могут узнать, попал ли их двор в программу благоустройства. Получить такую информацию можно найти в местных и районных газетах или на сайте города, рассказал учредитель Ресурсного центра некоммерческих организаций Андрей Малков.