Суд избрал меру пресечения нотариусу актера Баталова

Москва, 5 августа. Нотариусу актера Алексея Баталова, обвиняемому в мошенничестве, избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.

Ранее по поручению прокуратуры Москвы была проведена проверка сделок с недвижимостью артиста. По ее результатам выяснилось, что оформлявший договоры пожизненного содержания с иждивением нотариус причастен к совершению махинаций с двумя квартирами и нежилым помещением Баталова.

Правоохранители возбудили уголовное дело по факту пособничества в мошенничестве и злоупотреблении полномочиями. Подозреваемый задержан.