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Ребенка зажало лифтом в аэропорту Шереметьево

  /   Обновлено: 05 августа 2021 17:23
Происшествия
Ребенка зажало лифтом в аэропорту Шереметьево
pixabay.com

Москва, 5 августа. В терминале D международного аэропорта Шереметьево произошло ЧП — ребенка зажало лифтом. Вызволять пленника пришлось очевидцам.

Инцидент попал на камеры свидетелей происшествия. На кадрах видно, как ребенку зажало руку, когда он заходил в кабину лифта. Операция по спасению малыша прошла успешно, но не без потерь: после случившегося мальчик потерял много крови и не мог передвигаться самостоятельно.

Есть предположение, что причиной инцидента стала переполненность лифтов, что в последнее время все чаще замечают посетители аэропорта. Комментарии от представителей аэровокзала еще не поступали.

Ранее челябинские медсестры спасли младенцев из горящего дома ребенка.

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шереметьево аэропорт терминал D зажало в лифте
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