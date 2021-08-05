Ребенка зажало лифтом в аэропорту Шереметьево

Москва, 5 августа. В терминале D международного аэропорта Шереметьево произошло ЧП — ребенка зажало лифтом. Вызволять пленника пришлось очевидцам.

Инцидент попал на камеры свидетелей происшествия. На кадрах видно, как ребенку зажало руку, когда он заходил в кабину лифта. Операция по спасению малыша прошла успешно, но не без потерь: после случившегося мальчик потерял много крови и не мог передвигаться самостоятельно.

Есть предположение, что причиной инцидента стала переполненность лифтов, что в последнее время все чаще замечают посетители аэропорта. Комментарии от представителей аэровокзала еще не поступали.

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