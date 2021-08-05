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Суд признал Калви виновным в хищении

  /   Обновлено: 05 августа 2021 17:49
Происшествия
Суд признал Калви виновным в хищении
Агентство городских новостей Москва  /  Кирилл Зыков

Москва, 5 августа. Американский бизнесмен и инвестор Майкл Калви предстал перед Мещанским судом столицы. Он признан виновным в хищении крупной суммы денег.

В ходе заседания установлено, что преступление носило групповой характер. Вместе с основателем инвестиционной организации Baring Vostok в деле фигурируют шесть человек.

Следствие считает, что инвестор и соучастники совершили хищение 2,5 миллиарда рублей, принадлежавших банку «Восточный». Никто из подсудимых не считает себя виновным. Отметим, что прокуратура просит суд назначить фигурантам условное наказание.

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