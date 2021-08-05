Новый дом построили по программе реновации на 15-й Парковой улице в Москве

Москва, 5 августа. Еще один дом, построенный в рамках программы реновации, ввели в эксплуатацию в российской столице.

Объект находится на 15-й Парковой улице в Северном Измайлове. Три квартиры дома оборудованы для маломобильных жильцов. Двухсекционное здание, построенное по индивидуальному проекту, рассчитано на 162 семьи. Территорию дома благоустроят с учетом нужд жильцов.

Программа реновации принята в Москве в 2017 году. Она предусматривает переселение более миллиона человек в новые квартиры. В рамках реализации программы в эксплуатацию сданы уже 130 домов площадью 1,7 миллиона квадратных метров.

Власти российской столицы заинтересованы в увеличении объемов строительства жилья в рамках реновации. Объем недвижимости планируется увеличить до трех миллионов квадратных метров, отметил заммэра Москвы по вопросам строительства Андрей Бочкарев.