Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
05 августа 16:34
16:31
Общество
Проект «Киноуроки в школах России» интегрируют в ДНР для формирования позитива у детей
16:30
Общество
Антикоронавирусные меры ужесточили в Прикамье
16:30
Экономика
Малообеспеченные россияне стали тратить на одежду больше богачей
16:28
Политика
Эксперты разошлись во мнениях о планах Ходорковского после блокировки его сайтов
16:27
Армия
Шойгу объяснил необходимость строительства новых городов в Сибири
16:26
Политика
Депутат Журавлев выступил против цензуры петербургских чиновников в отношении «Родины»
16:25
Происшествия
Пьяный мужчина опоздал на автобус и решил угнать незапертый джип в Приморье
16:22
Происшествия
Задавивший калининградку водитель Mercedes помещен в психиатрическую клинику
16:20
Общество
Киберпреступления в России пошли на убыль
16:20
Весь мир
Черные дожди. Неизвестный штрих к пейзажу Хиросимы
Все новости

Новый дом построили по программе реновации на 15-й Парковой улице в Москве

  /   Обновлено: 05 августа 2021 16:10
Общество
Новый дом построили по программе реновации на 15-й Парковой улице в Москве
pixabay.com

Москва, 5 августа. Еще один дом, построенный в рамках программы реновации, ввели в эксплуатацию в российской столице.

Объект находится на 15-й Парковой улице в Северном Измайлове. Три квартиры дома оборудованы для маломобильных жильцов. Двухсекционное здание, построенное по индивидуальному проекту, рассчитано на 162 семьи. Территорию дома благоустроят с учетом нужд жильцов.

Программа реновации принята в Москве в 2017 году. Она предусматривает переселение более миллиона человек в новые квартиры. В рамках реализации программы в эксплуатацию сданы уже 130 домов площадью 1,7 миллиона квадратных метров.

Власти российской столицы заинтересованы в увеличении объемов строительства жилья в рамках реновации. Объем недвижимости планируется увеличить до трех миллионов квадратных метров, отметил заммэра Москвы по вопросам строительства Андрей Бочкарев.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Новый дом построили по программе реновации на 15-й Парковой улице в Москве
москва строительство реновация
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru