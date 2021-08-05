Обвиняемый в мошенничестве российский чиновник экстрадирован из Германии

Москва, 5 августа. По требованию Генеральной прокуратуры Германия экстрадировала в Россию бывшего сотрудника администрации Чеховского района Подмосковья, обвиняемого в особо крупном мошенничестве.

По данным следствия, подозреваемый с 2004 по 2016 годы в составе организованной преступной группы внес в межевые документы заведомо ложные сведения для незаконного приобретения права собственности на земельные участки, расположенные на территории Чеховского района.

Также они организовали незаконную передачу в собственность трех участков общей площадью более 8 тыс. га. В результате этих преступных действий государству был причинен материальный ущерб в размере свыше 500 млн рублей, сообщил ФАН источник в правоохранительных органах.

Генпрокуратура РФ объявила предполагаемого преступника в розыск. В 2020 году он был задержан на территории Германии, после чего ведомство направило в компетентные органы данного государства запрос о выдаче обвиняемого в Россию для привлечения к уголовной ответственности.