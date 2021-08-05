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ФАН узнал причину избиения актера Рыжикова

  /   Обновлено: 05 августа 2021 13:56
Происшествия
ФАН узнал причину избиения актера Рыжикова
pixabay.com  /  Ella_87

Москва, 5 августа. Актер Иван Рыжиков пострадал во время «разборки» на дороге. В беседе с ФАН звезда сериалов подтвердила факт нападения. Агрессивный оппонент был неславянской внешности.

Получивший перелом и ушибы Рыжиков заявил о намерении обратиться в полицию. Драка произошла во дворе дома. Артист не смог разъехаться с другим автомобилем. Во время перепалки Рыжиков перешел на повышенный тон. Агрессивный водитель посчитал, что его осыпают ругательствами. Злоумышленник повалил актера, бросившись тому в ноги. Затем началось избиение.

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актер драка конфликт
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